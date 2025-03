Serviços prestados às famílias crescem 22,8% no estado

Boa notícia para a economia capixaba: o segmento de serviços prestados às famílias cresceu 22,8% no estado em janeiro, na comparação com a movimentação do mesmo mês de 2024. Essa ampliação foi impulsionada pela demanda por lazer, turismo e alimentação fora de casa, setores que se beneficiam do forte fluxo de turistas e do crescimento econômico do Espírito Santo. O estado foi o que mais cresceu no país durante esse período.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, esse desempenho dos serviços prestados às famílias sinaliza o impacto do período de festas e férias, o que pode indicar que a retomada do setor ocorreu de forma mais concentrada no final de 2024, quando o segmento teve alta de 11,1%, e no início deste ano, impulsionada pelo turismo, lazer e consumo em setores como alimentação fora do lar, hospedagem e entretenimento. A expectativa é ter um cenário favorável para a continuidade do crescimento nos próximos meses.

“Ao analisar o volume de serviços prestados às famílias desde janeiro de 2024, verificamos que, após um primeiro semestre de queda, o segmento entrou em um ciclo de recuperação a partir de junho, registrando elevações sucessivas nos meses seguintes. Em janeiro de 2025, o indicador atingiu o maior crescimento da série, consolidando um início de ano bastante positivo. Esse desempenho reforça a importância da temporada de festas e férias para a atividade econômica”, reforçou a coordenadora de pesquisa.

Já o segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio avançou 2,8% em janeiro, enquanto no Brasil o setor registrou estabilidade, com queda de 0,6%. Segundo Ana Carolina Júlio, esse desempenho mostra a expansão das atividades de logística, distribuição e transporte de cargas e passageiros no Espírito Santo, que já vinha apresentando crescimento expressivo ao longo de 2024.

“A demanda por serviços de transporte, tanto de pessoas quanto de cargas, pode ser atribuída ao fortalecimento do turismo no estado, à expansão do comércio eletrônico, ao desenvolvimento da indústria – que impulsiona a necessidade de escoamento da produção – e à ampliação das operações do setor atacadista-distribuidor. Além disso, investimentos em infraestrutura logística, como portos e rodovias, bem como a maior integração do Espírito Santo aos fluxos comerciais regionais e nacionais, também contribuem para esse ritmo positivo no setor”, pontuou Ana Carolina Júlio.

Ao considerar o índice do volume de serviços capixabas em geral, verificado na PMS, houve alta de 1% em relação a janeiro do ano passado, ficando em 110 pontos (acima de 100 é considerado satisfatório), enquanto o nacional chegou a 107 pontos.

Ao comparar o indicador capixaba da PMS de janeiro com dezembro, verifica-se queda de 5,2%, sendo que, um mês antes, houve crescimento de 6,2%. “Por isso, essa redução pode ser vista como um ajuste após um período de alta acima da média, com tendência de retomada em curto prazo”, explicou a coordenadora de pesquisa do Connect Fecomércio-ES.

Movimentação financeira

Diante do cenário positivo dos serviços capixabas nos últimos meses, a expectativa do Connect Fecomércio-ES é que a movimentação financeira do setor tenha aumento nos quatro primeiros meses deste ano. A estimativa é que, em abril, o setor movimente R$ 4,59 bilhões, um crescimento de 4% em relação ao mesmo mês do ano passado – o que sugere uma acomodação, mas ainda mantendo um desempenho positivo.

O faturamento estimado em janeiro é de R$ 4,09 bilhões, com crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período de 2024. Em fevereiro, a projeção é de R$ 3,99 bilhões, com um avanço de 11%. Março também mantém o crescimento, com R$ 4,17 bilhões previstos, representando uma alta de 8,7%, possivelmente impulsionado pelo turismo e eventos carnavalescos.

O levantamento leva em consideração os dados do IBGE, da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) de 2022 e os dados do Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor (SNIPC) até janeiro deste ano.