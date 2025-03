Sicoob Credirochas celebra 25 anos de cooperativismo e expansão nacional

A Capital Nacional do Mármore e Granito foi palco, nesta quarta-feira (05), de uma celebração histórica para o cooperativismo brasileiro. O Sicoob Credirochas comemorou 25 desde sua primeira agência, o Ponto de Atendimento (PA00), marco inicial de uma trajetória de sucesso e crescimento.

Fundada em 2000 por empresários do setor de rochas ornamentais e associados do Sindirochas, a cooperativa nasceu com o propósito de oferecer soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos princípios do cooperativismo. A iniciativa pioneira, liderada pelo primeiro presidente Valdecyr Viguini, pavimentou o caminho para a consolidação da instituição como referência no setor.

“A abertura do PA00 representou o nascimento de um sonho, a materialização da crença no poder do cooperativismo para impulsionar o desenvolvimento do nosso setor”, declara o atual presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado. “Ao longo desses 25 anos, o Sicoob Credirochas se consolidou como uma instituição financeira sólida e confiável, que oferece soluções completas e personalizadas para seus cooperados. Somos um pilar para o crescimento sustentável, gerando empregos e renda para milhares de famílias.”

Sob a gestão de Tales Machado, o Sicoob Credirochas trilhou um caminho de expansão. Atualmente, a cooperativa conta com 29 Pontos de Atendimento estrategicamente distribuídos em 20 municípios de três estados, atendendo milhares de cooperados e fomentando o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua.

“Nosso compromisso é com o crescimento sustentável e a prosperidade dos nossos cooperados”, ressalta Tales Machado. “Acreditamos que o cooperativismo é um modelo de negócio inovador e eficaz, capaz de gerar valor para todos os envolvidos. Continuaremos trabalhando com ética, transparência e responsabilidade social, para construir um futuro ainda mais promissor para o Sicoob Credirochas e para o cooperativismo brasileiro.”