Sine de Anchieta tem 70 vagas de emprego nesta segunda-feira (24)

A semana começa com oportunidades para quem está à procura de um novo empreg em Anchieta. É que a agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine) tem 70 vagas para diversas profissões, inclusive para trabalhar na Samarco. O atendimento é feito das 8 horas às 17h, na Casa do Cidadão.

Copeira, ajudante de obra, auxiliar de lavanderia, camareira de hotel, recepcionista diurno, bombeiro hidráulico, pedreiro e pintor são algumas das vagas de emprego para mulheres e homens.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.