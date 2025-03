Sobrinho ameaça idoso com espeto e é detido em Ponto Belo

Um idoso de 68 anos foi agredido covardemente pelo sobrinho no bairro Pôr do Sol, em Ponto Belo. O fato ocorreu no último sábado (22).

Testemunhas contaram aos militares que o agressor se irritou com o idoso e tentou atacá-lo com um espeto e uma faca, sendo contido por outras pessoas que estavam no local. Em seguida, ele avançou sobre o idoso e o enforcou com as mãos, sendo necessário o auxílio de familiares para interromper a agressão.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito próximo à residência, visivelmente embriagado. Ele recebeu voz de prisão, porém, devido ao comportamento agressivo, precisou ser algemado. Durante o registro da ocorrência, ele continuou fazendo ameaças contra a vítima.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 42 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde assinou um termo circunstanciado (TC) por praticar vias de fato e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Leia também: Aluna soldado da Polícia Militar é presa por tráfico na Serra