Aluna soldado da Polícia Militar é presa por tráfico na Serra

Uma mulher de 27 anos e um homem de 30 anos foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, no bairro José de Anchieta, na Serra, na noite do último sábado (22).

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática receberam uma denúncia anônima de que um apartamento na região estaria sendo usado pelo tráfico de drogas para armazenar entorpecentes.

Os militares se dirigiram ao local e encontraram a suspeita tentando esconder uma sacola com drogas. No entanto, durante a tentativa, vários pinos de cocaína caíram no chão.

Na residência, foram encontrados 147 pinos de cocaína, um papelote de cocaína, R$ 6.161,00 em espécie, três munições de diferentes calibres, uma balança de precisão e materiais para embalo.

A suspeita, identificada como aluna soldado, foi conduzida à 3ª Regional da Serra. Durante a confecção da ocorrência na delegacia, um homem de 30 anos se apresentou voluntariamente, assumindo a propriedade dos materiais apreendidos. Ele também recebeu voz de prisão.

Sobre a situação da aluna conduzida à delegacia, a Polícia Militar informou que a aluna soldado se encontra detida no presídio do Quartel do Comando-Geral da PMES, à disposição do Poder Judiciário.

Todas as providências cabíveis para apurar a conduta da policial militar mencionada estão sendo tomadas, e será aberto um processo demissionário.

A Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

