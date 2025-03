Startup Day Alegre: Inovação e Empreendedorismo no Espírito Santo

Empreendedores, investidores e entusiastas do ecossistema de startups têm um compromisso marcado: o Startup Day Alegre, que acontecerá no dia 22 de março de 2025, será a chance de se conectar com o futuro das startups e da inovação.

O evento, organizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, será realizado simultaneamente em todo o Brasil, reunindo mentes criativas e inovadoras para discutir e compartilhar experiências sobre empreendedorismo e inovação.

A edição de 2024 contou com uma enorme adesão, com mais de 26 mil participantes em 184 municípios, abrangendo todos os 26 estados e o Distrito Federal. O Startup Day Alegre promete seguir o mesmo sucesso, proporcionando uma programação rica com palestrantes de destaque, como:

Mauricio Bitencourt – Diretor Executivo da INOVAI (Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo)

Vinicius Santos Terra – Engenheiro de Produção, MBA em Gestão de Projetos, Co-fundador e Sócio-diretor da MV Gestão Integrada

Claudenir Scalzer – Founder & CEO da CONEXOS, uma empresa da NTT DATA Company

A realização é do Sebrae Startups, com o apoio de importantes parceiros da região, como a Inova Caparaó, Prefeitura Municipal de Alegre, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Incubadora Sul Capixaba, Incubadora Inova Alegre e Itanet.

Serviço

Data: 22 de março de 2025

Horário: A partir das 08h

Local: Rua Monsenhor Pavesi, nº 100, segundo andar, no Espaço de Empreendedorismo e Inovação

Ingressos: Gratuito

Para garantir sua vaga, basta acessar o link de inscrição: Sympla – Startup Day Alegre.

