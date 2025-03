Alegre recebe R$ 1,5 milhão do Governo Federal para recuperação após chuvas

O município de Alegre, no Caparaó, foi contemplado com um repasse de R$ 1,5 milhão do Governo Federal para a recuperação de danos causados pelas chuvas que atingiram a cidade em janeiro deste ano. A autorização do repasse foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (6).

O valor de R$ 1,5 milhão faz parte de um total de R$ 11,5 milhões destinados a municípios afetados por chuvas em diferentes estados, incluindo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A distribuição dos recursos foi definida com base em critérios como o valor solicitado pelas prefeituras, a magnitude dos danos e o número de pessoas atingidas.

Em relação aos trabalhos em Alegre, o município solicitou apoio para a construção de 11 bueiros (dos quais foram liberados recursos para 4) e para a construção de 18 pontes de madeira (com aprovação de verba para 10). A gestão municipal tem um prazo de seis meses para concluir as obras e deverá prestar contas ao Governo Federal sobre a aplicação dos recursos.

