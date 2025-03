STF minimiza impacto de ato pró-anistia de Bolsonaro no Rio

Nos bastidores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliaram que a manifestação pró-anistia organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no último domingo (16), em Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniu um público abaixo das expectativas dos organizadores.

Estimativas compartilhadas entre os ministros apontam que entre 30 mil e 35 mil pessoas participaram do ato — um número significativamente menor do que os 400 mil estimados pela Polícia Militar, mas superior aos 18,3 mil calculados por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). Ainda assim, todas as projeções ficaram aquém da expectativa inicial dos organizadores, que esperavam 1 milhão de pessoas e, posteriormente, revisaram a previsão para 500 mil.

O discurso de Bolsonaro

Entre magistrados do STF, a avaliação do discurso de Bolsonaro foi de que, apesar das críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao inquérito sobre tentativa de golpe, o ex-presidente adotou um tom menos radical em comparação com pronunciamentos anteriores.

Durante sua fala, Bolsonaro defendeu a anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro, reafirmou que não pretende deixar o Brasil e voltou a alegar que foi prejudicado nas eleições de 2022, quando perdeu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, criticou a atual gestão federal, comparando seus ministros aos integrantes de seu antigo governo.

Apesar da mobilização, ministros do STF consideram que a manifestação não terá influência no julgamento de Bolsonaro e de outros investigados pelos atos antidemocráticos e pelo inquérito do golpe.

