Superenchente em Mimoso do Sul: como estão os sobreviventes após 1 ano

Dezoito mortes, 11.397 pessoas desabrigadas, 384 famílias desalojadas, carros, casas e negócios destruídos. Esse foi o saldo deixado pelas fortes chuvas que caíram no município de Mimoso do Sul, entre a noite do dia 23 e madrugada do dia 24 de março de 2024, e que marcou a vida de pessoas como o empresário Fabiano Viana Guarçoni.

Quando eu cheguei, não deu para acreditar o que tinha acontecido. Meu irmão, meu sobrinho, estiveram lá comigo no dia, vambora, vambora! A água chegou na casa da minha mãe. Eu falei, pô Luciano toda chuva chega na casa da minha mãe. Ele disse: você não tem ideia cara, é no segundo andar, chegou no segundo andar da casa da minha mãe, relembra.

Fotos: Beto Barbosa

Negócio na lama

Além da agonia com a situação da mãe, o empresário, logo em seguida, também viveu o drama de ver a sua loja de material de construção completamente destruída. Assista ao relato:

No total, o prejuízo foi mais de R$ 1,5 milhões. Além disso, por causa das enchentes, Fabiano Guarçoni também precisou antecipar a sua aposentadoria. Atualmente, ele está finalizando o processo de cessão do estabelecimento para um funcionário, que deverá assumir a administração do negócio.

Incentivos para reconstrução

Cerca de 90% do comércio foi atingido e empresários e comerciantes locais precisaram recomeçar, muitos, literalmente do zero.

Atualmente, o poder público municipal também tem implementado ações, visando fortalecer ainda mais a economia local. Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, em fevereiro deste ano, o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), detalhou as ações.

As pessoas tiveram que, claro, reformar os seus comércios, fazer outros investimentos. Claro que tem muitos que fizeram empréstimo, linhas de crédito, que ajudou, mas nosso comércio hoje melhorou demais. A gente tem feito várias ações, inclusive, agora entre março e abril, a gente vai lançar o Cartão Mais Comércio, onde a gente vai botar tudo o que agente passa para a população nesse cartão, que é o ticket alimentação, o vale feira entre outros benefícios que a gente dá para população. Esse cartão vai ser aceito somente dentro da cidade de Mimoso do Sul, afirma.

E as famílias desalojadas?

A superenchente, que completa um ano neste sábado, levou à aposentadoria de um empresário de sucesso. Mas, como estão as famílias desalojadas?

As 384 famílias desalojadas, que foram beneficiadas com um auxílio do Aluguel Social, programa do Governo do Estado do Espírito Santo, ainda aguardam o cumprimento da promessa de construção de novas moradias. Peter Costa detalhou em que fase se encontra o projeto.

“Esse é um edital que o Governo do Estado soltou no dia 28 de janeiro, onde vai desapropriar um ou dois terrenos de 13 mil a 23 mil metros quadrados, terrenos aptos a fazer construção de casas. Compromisso do Governo do Estado com Mimoso do Sul, construir 150 casas ou apartamentos para poder doar para a nossa população, pessoas que estão no Aluguel Social, pessoas que perderam a casa no período da enchente. O primeiro passo foi dado. O planejamento do projeto já está bem encaminhado”, afirma o chefe do Poder Executivo municipal.

Enchentes históricas

O empresário Fabiano Viana Guarçoni ainda lembra de grandes enchentes que ocorreram na cidade e destaca não ter visto nada igual a que ocorreu em 2024.

O que está sendo feito para evitar tragédias?

A gente tem que focar na prevenção, que são os casos das barragens. O estudo está bem adiantado. O plano do governo é de começar a obra até o meio do ano. É uma obra que a gente não consegue fazer com o recurso próprio, a gente precisa do governo estadual. O governador Renato Casagrande (PSB) já prometeu essa obra. Tudo que ele me prometeu, ele cumpriu e tenho certeza que ele vai cumprir, explica o prefeito de Mimoso do Sul.