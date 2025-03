Superliga Masculina de Vôlei: veja quais são os jogos da última rodada

Nesta quinta-feira (27), tem a última rodada de classificação da Superliga Masculina de Vôlei.

Os clubes vão em busca das oito vagas para avançaram para as quartas de final da competição. Além disso, os confrontos também definirão os dois últimos colocados, que serão rebaixados.

O Cruzeiro lidera a tabela da fase de classificação da Superliga, com 51 pontos e 18 vitórias. Nesse sentido, o clube pode ser alcançado por nenhum outro e já está classificado. O time já tem 56 títulos da competição.

Por outro lado, o Minas tentará abrir vantagem dos times Vôlei Renata e do Sesi-SP, que estão na terceira e na quarta posição. O Minas, que está na vice-liderança, está com 47 pontos. Seus rivais, por sua vez, somam 46 e 45, respectivamente.

O Praia Clube, clube que ocupa a 5ª posição, está confortável com oito pontos de vantagem em relação ao Joinville, em sexto.

Os times São José, Goiás, Guarulhos e Blumenau têm chances de: ou irem para os playoffs ou de se juntarem ao já rebaixado Neurologia Ativa. O detalhe é que não há confronto direto entre eles.

Aliás, o Neurologia Ativa não conseguiu vencer nenhum jogo nesta temporada. O time amarga apenas dois pontos em 21 jogos.

Leia também: Influenciador com 1 milhão de seguidores encara desafio de kart no ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui