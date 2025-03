Influenciador com 1 milhão de seguidores encara desafio de kart no ES

O dia a dia do influenciador Gabriel Magela está exposto nas redes sociais dele, voltada para o “lifestyle” e onde ele tem mais de 1 milhão de seguidores. São mais de 702 mil seguidores no TikTok e outros mais de 505 mil no Instagram.

A tranquilidade das imagens nas redes sociais dá lugar para a adrenalina, toda semana, na vida real. Isso desde que o influenciador descobriu sua nova paixão, o kart. Magela gostou tanto da modalidade que vai estrear em uma competição oficial no próximo domingo (30), na primeira etapa do Capixaba Kart Rental (CKR), evento que vai reunir 68 pilotos, em quatro categorias, no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, Vitória.

“Minha relação com o kart começou em outubro do ano passado. Foi a primeira vez que eu corri na minha vida. Eu gostava bastante de carro, velocidade, F-1, mas não espera que fosse uma prática tão divertida e que realmente fizesse uma diferença significativa na minha vinda a ponto de eu falar ‘eu quero praticar isso toda semana!’. Foi realmente oque aconteceu! Gosto muito de adrenalina, de esportes. Sentir a adrenalina e perceber que eu era até ‘bonzinho’ no negócio me fez encaixar este esporte na minha rotina”, conta Magela.

Psicólogo com atuação na área esportiva, Gabriel Magela sabe como ninguém que, após a luz verde no grid, o “bicho pega”.

“Na pista, realmente o bicho pega. Mesmo que seja brincadeira com os amigos, o bicho pega. Eu gosto de competir pra caramba. Quando a gente senta no kart e a luz verde aparece, é à vera! É fazer tudo pra chegar em primeiro lugar! Tô realmente muito empolgado para a minha primeira corrida oficial. Se a adrenalina já é grande na brincadeira, imagina no campeonato!”.

Expectativa de pódio na primeira etapa do CKR

Gabriel Magela é um dos competidores da categoria Rookie, para pilotos estreantes. São 17 pilotos por categoria e o influenciador avisa que vai entrar para brigar por pódio.

“O Magela, como piloto, é um bom piloto também (risos). Tenho apenas quatro ou cinco meses de prática, tenho tentado melhorar, já percebi uma melhora significativa e sempre pego pódio entre os amigos. Então, alguma coisa de boa eu faço ali. Como psicólogo do esporte, eu sempre entro pra ganhar. Sempre fui muito competitivo. Por mais que, tecnicamente, eu possa não ser o mais experiente e o melhor, em relação ao meu objetivo é pódio e, se tudo certo, é primeiro lugar!”

Sobre a temporada 2025 do CKR

O CKR nasce com uma proposta de oferecer um calendário cheio para os pilotos de kart rental do Espírito Santo e também de estados vizinhos. Por isso, foi definido um total de oito etapas, e todas elas serão realizadas no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, em Vitória.

Ao final das oito etapas, que irão de março até outubro, será campeão geral de cada categoria aquele que obtiver a melhor pontuação, com soma dos pontos de cada etapa e dois descartes de piores resultados.

“O CKR é uma grande oportunidade de valorizar e promover o kart rental. Qualquer pessoa que goste de velocidade e adrenalina pode ter a oportunidade de participar. Criamos um evento de alta qualidade e organização, com premiação e uma visão de futuro para, quem sabe, formar pilotos profissional”, explica Renato Pereira, um dos organizadores do CKR.

1ª etapa do Capixaba de Kart Rental

Data: domingo (30)

Treinos: 8h às 11h30

Corridas: 14h às 17h30

Premiação: 18h30

Local: Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, Vitória

Entrada: gratuita

Leia também: Projeto social realiza corridas adaptadas e inclusão no Espírito Santo