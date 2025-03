Supermercado está com diversas oportunidades de emprego em Cachoeiro

O Frigolima Supermercados, empresa de compras e varejo, que conta com três unidades em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas de emprego disponíveis.

As oportunidades disponibilizadas pela empresa são para as funções de embalador, repositor, repositor de hortifruti e operador de caixa. Contudo, para o preenchimento dos cargos, alguns requisitos são necessários, como ensino médio completo e experiência na área. A vaga de embalador não exige nenhum requisito.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar o currículo para o número 99991-0448.

Repositor

Repositor de hortifruti

Operador de caixa

