Oportunidade única! Empresa está com mais de 200 vagas no Sul do ES

Precisado de emprego? A Usina Paineiras, que fica localizada em Itapemirim, está com mais de 200 vagas de emprego disponíveis, em diversas funções.

A empresa está buscando funcionários para contratação imediata, sendo que, diversas vagas não necessitam de experiência na área.

Os interessados nas diversas oportunidades devem enviar seu currículo para o e-mail [email protected] ou entregar o mesmo na recepção da usina, de 7h30 até às 16h. O prazo máximo para entrega do currículo é até o dia 30 de março de 2025.

