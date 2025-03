Dupla é presa após tentativa de latrocínio em Sooretama

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, prendeu em flagrante, na manhã da última segunda-feira (17), dois homens, de 25 e 26 anos, suspeitos de tentativa de latrocínio ocorrida poucas horas antes da prisão, no bairro Salvador, em Sooretama. A vítima, um homem de 31 anos, relatou que residia com os dois suspeitos na mesma casa.

Na segunda-feira (17), a vítima havia recebido seu pagamento e, ao retornar para a residência, foi descansar. Enquanto dormia, foi surpreendido pelos colegas, que o imobilizaram. “Um deles pressionou uma faca contra seu peito, enquanto o outro tentava amarrar uma corda em seu pescoço, exigindo todo o dinheiro. Caso contrário, o matariam”, explicou o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

A vítima conseguiu escapar e procurou imediatamente a Polícia Civil. As equipes foram até o local e encontraram os suspeitos na residência. “Eles estavam sob efeito de grande quantidade de entorpecentes e bastante desorientados. Durante a abordagem, os policiais localizaram buchas de maconha e cachimbos de crack espalhados pelo chão”, destacou Lucindo.



Durante o depoimento, os suspeitos confessaram que pretendiam utilizar o dinheiro roubado para a compra de drogas. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sooretama, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio. Posteriormente, foram conduzidos ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

