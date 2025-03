Homem é preso com droga e munições em Alegre

Na noite do último sábado (15) os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um homem de 28 anos e apreenderam entorpecentes e outros materiais durante abordagem em Alegre.

Os policiais receberam denúncias que o suspeito estaria transportando entorpecentes em um veículo, modelo gol de cor prata, no município.

Diante das informações os policiais intensificaram patrulhamento sendo o veículo localizado no centro.

Durante a abordagem os policiais encontraram com o suspeito, dez buchas grandes de maconha e em sua residência outras 19 buchas e nove tabletes, totalizando 1,541 gramas, além de uma balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

