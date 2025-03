Susto! Acidente envolvendo ônibus escolar causa transtorno na BR-101

Um ônibus escolar saiu da pista na BR-101, próximo à balança, na altura de Rio Novo do Sul, na tarde da última quarta-feira (19).

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, a Eco101, apesar da gravidade do acidente, não houve registro de vítimas.

Equipes de resgate da Eco101 foram acionadas e enviaram ao local uma ambulância, um veículo de inspeção e um guincho para a remoção do ônibus.

Durante a operação, a pista chegou a ser interditada, mas foi liberada em seguida.

