Taça Nicolau: semifinais da competição agitam Conceição do Castelo

No dia 13 de março de 2025 foi dada a largada pela conquista da Taça Nicolau, que conta com 12 equipes sedentas pelo título, cada uma com seus talentosos jogadores. O torneio está sendo realizado na quadra do bairro Nicolau de Vargas, em São José do Calçado.

Realizado por Maycon, que ficou conhecido como “Pingo” quando trabalhou na pasta esportiva do munícipio, de 2017 até 2020, a competição contará com equipes de Afonso Cláudio, Brejetuba, Venda Nova do Imigrante, Ibatiba e Conceição do Castelo.

O vereador Thiago Viana (PL), que defende o esporte no munícipio, foi convidado para participar da organização, já que o torneio está sendo realizado em seu bairro.

Final

A Taça Nicolau chegou a sua grande final, que será realizada no dia 21 de março de 2025, com entrada totalmente gratuita!

