Com 68 pilotos, Capixaba de Kart Rental inicia no fim deste mês

Está chegando o Capixaba de Kart Rental (CKR), um grande evento da modalidade, que vai contar com oito etapas, sendo a primeira delas acontecendo no dia 30 de março, no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, Vitória, no Espírito Santo.

Serão quatro categorias em disputa, com 17 pilotos em cada uma delas e divididas de acordo com o nível técnico dos competidores: Rookie 80, Rookie 100, Light e Pro.

Calendário anual é uma das atrações

O CKR nasce com uma proposta de oferecer um calendário cheio para os pilotos de kart rental do Espírito Santo e também de estados vizinhos. Por isso, foi definido um total de oito etapas, e todas elas serão realizadas no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, na capital do estado.

Ao final das oito etapas, que irão de março até outubro, será o campeão geral de cada categoria aquele que obtiver a melhor pontuação, com soma dos pontos de cada etapa e dois descartes de piores resultados.

“O CKR é uma grande oportunidade de valorizar e promover o kart rental. Qualquer pessoa que goste de velocidade e adrenalina pode ter a oportunidade de participar. Criamos um evento de alta qualidade e organização, com premiação e uma visão de futuro para, quem sabe, formar pilotos profissional”, explica Renato Pereira, um dos organizadores do CKR.

O evento já nasce sendo um sucesso, com inscrições esgotadas e fila de espera para todas as categorias.

O que é o kart rental?

O kart rental foi criado com o intuito de lazer. Foi uma estratégia que os kartódromos criaram para alugar os veículos, pensando em durabilidade, não em ser o mais rápido possível ou proporcionar a melhor experiência de pilotagem.

Com isso ocorre a expansão da modalidade para o máximo de pessoas possível, oferecendo uma experiência de competição em carros de corrida para o cidadão comum, não apenas para pilotos profissionais.

Entenda as categorias

Rookie 80: pilotos sem experiência em competições ou com experiência somente na categoria estreantes, com limite de peso de 80kg;

Rookie 100: pilotos sem experiência em competições ou com experiência somente na categoria estreantes, com limite de peso de 100kg;

Light: pilotos com experiência local em outras categorias;

Pro: pilotos com experiência em competições nacionais.

Veja o calendário do CKR 2025

1ª etapa: 30 de março

2ª etapa: 27 de abril

3ª etapa: 18 de maio

4ª etapa: 29 de junho

5ª etapa: 27 de julho

6ª etapa: 24 de agosto

7ª etapa: 28 de setembro

8ª etapa: 26 de outubro

Características do kart rental

São karts com todo o equipamento de segurança e proteção;

São geralmente menos potentes e mais seguros do que os karts próprios preparados;

São criados com o intuito de lazer e durabilidade;

São uma opção tanto para quem já tem experiência nas pistas quanto para quem deseja iniciar no automobilismo;

O piloto não precisa possuir kart próprio;

Os kartódromos podem fornecer o equipamento pessoal (macacão, luvas, capacete);

Os custos se resumem às taxas de aluguel.