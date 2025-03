Telemedicina será tema do PROINTEC em Guaçuí; veja

No próximo dia 3 de abril, Guaçuí, cidade localizada na região do Caparaó, receberá a palestra “Telemedicina: Como a escassez de profissionais pode ser superada com a inovação”. O evento será ministrado por Dr. André Fonseca, especialista em inovação e atualmente sócio e gestor da plataforma MedAssist, que também atua como mentor e consultor de inovação para empresas e startups.

Com inscrições gratuitas já abertas (https://curt.link/GqfOk), o evento acontecerá no Centro de Eventos de Guaçuí e reunirá especialistas, profissionais e estudiosos da saúde para dois dias de palestras e debates sobre inovação, tecnologia e bem-estar.

Avanço da medicina

A telemedicina é um avanço significativo na medicina, permitindo o monitoramento remoto de pacientes, a troca de informações médicas e a análise de exames de forma digital, proporcionando apoio à medicina tradicional. Utilizada globalmente de maneira segura e legalizada, a telemedicina ganhou destaque especialmente durante a pandemia de Covid-19, quando o governo brasileiro também regulamentou as teleconsultas.

A prática tem se mostrado essencial para aumentar a agilidade e precisão das decisões médicas, pois permite que especialistas acessem exames e dados de qualquer lugar, utilizando dispositivos conectados à internet, como smartphones e tablets.

O evento é promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí, além do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço:

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

Data: 03 e 04 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Entrada: Franca

Inscrições: https://curt.link/GqfOk

