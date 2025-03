Terror! Mulher é sequestrada e agredida em Mimoso do Sul

Uma mulher de 31 anos deu entrada no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso, na noite da última quinta-feira (6), alegando ter sido vítima de sequestro e agressão.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que havia sido sequestrada por um homem, mas não soube informar a identidade do suspeito.

O marido da vítima contou aos militares que a esposa estava bebendo em um bar próximo de casa, entretanto foi informada que o local iria fechar. Nesse momento, ela seguiu em direção contrária à de sua casa.

Após algumas horas, o marido a encontrou em uma estrada de chão, com alguns machucados nas pernas. Ele a levou ao hospital para receber atendimento médico.

Samara contou aos policiais que seu celular foi levado pelo sequestrador. Ela não conseguiu dar mais informações sobre o caso, pois estava muito nervosa e assustada.

A vítima foi liberada do hospital, pois o esposo alegou que, em casa, ela conseguiria se acalmar com mais tranquilidade. O casal foi orientado a procurar a delegacia do município para registrar a ocorrência e verificar se no local do fato há câmeras de segurança que possam ajudar a localizar o suspeito.

