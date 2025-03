Teve algum item furtado durante o carnaval? Saiba o que fazer

A época mais esperada pelos brasileiros está acontecendo! O carnaval chegou! Muitos foliões saem em busca de uma paquera, balada e, claro, a velha e boa cerveja gelada. Há também quem prefira descansar na sombra com uma água de coco para manter a hidratação.

Entretanto, nem todo mundo sai de casa com o pensamento somente nas festas. Alguns criminosos aproveitam para cometer furtos e roubos, deixando no prejuízo quem está em busca de diversão.

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio de nota, afirmou que o policiamento foi reforçado desde a última sexta-feira (28) até a próxima quarta-feira (05) em todo o litoral capixaba por conta da Operação Carnaval. Além disso, equipes das Unidades Especializadas também estão atuando para manter a ordem e prevenir crimes. Os militares estarão de prontidão para atender a qualquer chamado da população.

Já a Polícia Civil informou que as vítimas desse tipo de crime devem registrar a ocorrência em qualquer delegacia para identificar e aplicar as devidas punições aos suspeitos. O disque-denúncia 181 está disponível em todo o estado e o anonimato é garantido.

A seguir, veja com detalhes como curtir seu carnaval com segurança!

Um dos objetos mais desejados pelos criminosos são os aparelhos celulares, devido à facilidade de escondê-los após o furto. Cuidado ao tirar fotos e gravar vídeos durante as festas.

Alguns golpistas “trabalham” como vendedores e podem realizar a troca do cartão após o cliente digitar a senha. Preste atenção na hora de comprar algo e utilizar essa forma de pagamento.

Cordões, relógios, anéis, brincos etc. também estão na mira dos criminosos. Cuidado ao curtir o carnaval usando esse tipo de acessório.

Em caso de emergência, procure um policial militar nas redondezas ou ligue para 190.

