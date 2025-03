Tottenham x AZ Alkmaar: onde assistir ao vivo e escalações

Nesta quinta-feira (13), às 17h (horário de Brasília), Tottenham e Alkmaar Zaanstreek vão se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Contudo, onde assistir Tottenham x AZ Alkmaar ao vivo?

A partida, que será realizada no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, na Inglaterra, contará com transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (YouTube).

Aliás, no jogo de ida das oitavas, o AZ Alkmaar levou a melhor dentro de casa, vencendo o Tottenham por 1 a 0. Agora, os Spurs vão contar com o apoio de sua torcida para reverter o placar em casa.

Sobretudo, o Tottenham chega para o confronto após empatar com o Bournemouth, por 2 a 2, em confronto válido pela 28ª rodada da Premier League. Atualmente, a equipe inglesa ocupa a 13ª colocação da competição inglesa, com 34 pontos conquistados. Já o AZ, ocupa a 6ª colocação do Campeonato Holandês, com 43 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Tottenham (técnico Ange Postecoglou): Vicario; Pedro Porro, Gray, Danso, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Mathys Tel, Son.

Vicario; Pedro Porro, Gray, Danso, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Mathys Tel, Son. AZ Alkmaar (técnico Maarten Martens): Owusu-Oduro; Maikuma, Wouter Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Clasie; Poku, Buurmeester, Lahdo; Parrott.

Ficha técnica de Tottenham x AZ Alkmaar

Data: 13 de março (quinta-feira)

13 de março (quinta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, na Inglaterra

New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, na Inglaterra Onde assistir: CazéTV (YouTube)

