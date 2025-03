Tragédia! Caminhoneiro morre preso às ferragens na rodovia ES-264

Um grave acidente registrado na tarde deste sábado (1º) ocorreu na morte de um caminhoneiro na rodovia ES-264, na localidade de São João do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. A vítima ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Colisão frontal

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atuou no resgate, o motorista de um caminhão vermelho, com carroceria aberta, morreu no momento da colisão, que envolvia também um caminhão baú. O condutor do segundo veículo foi socorrido com vida e direcionado para um hospital da região. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento.

Imagens enviadas por internautas mostram que os caminhões colidiram lateralmente, bloqueando totalmente os dois sentidos da via. Condutores que trafegam pela região devem redobrar a atenção.

