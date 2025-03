Tragédia! Homem é baleado e morre enquanto levava almoço para a esposa

Na manhã desta quinta-feira (13), Marcelo Santos Marinho, de 51 anos, morreu enquanto entregava o almoço para sua esposa, que trabalha em um trailer no Complexo do Chapadão, zona Norte do Rio de Janeiro. A tragédia aconteceu durante um patrulhamento policial na região.

Segundo informações da Polícia Militar, criminosos armados atacaram agentes do 41º BPM (Irajá) enquanto eles realizavam uma ronda no local. Durante o confronto, Marcelo acabou sendo atingido por um disparo na cabeça. A Polícia Militar esclareceu que se tratava de uma ocupação permanente na área desde agosto de 2024.

Marcelo trabalhava como vendedor ambulante e estava a caminho do trabalho quando decidiu levar o almoço para sua esposa. Após a ocorrência, ele foi levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Seus familiares foram até o local, mas ao chegarem, já encontraram o corpo sem vida.

A morte do homem gerou revolta entre os moradores. Como forma de protesto, manifestantes bloquearam a Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira utilizando ônibus e caminhões para erguer barricadas.

Esse caso levanta mais uma vez a preocupação com a segurança dos moradores das comunidades do Rio de Janeiro. A violência constante na região segue impactando famílias e colocando inocentes em risco.

