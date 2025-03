Presidente Kennedy defende ampliação da segurança em audiência pública

A segurança pública do litoral sul do Espírito Santo estará em pauta em audiência pública no Fórum de Marataízes, organizada pela Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES).

O evento discutirá a proposta de transformação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES) em um Batalhão, buscando melhorias na segurança regional.

O evento contará com a presença de autoridades da segurança pública, como o comandante da 9ª Companhia Independente, Major Nério Pereira da Silva Filho, além dos deputados Coronel Weliton e Delegado Danilo Bahiense. O projeto de indicação nº 83/2025, apresentado pelo deputado estadual Coronel Weliton, formaliza a proposta e será debatido durante a audiência.

Com uma população de mais de 106 mil habitantes, os municípios atendidos pela 9ª Companhia enfrentam desafios crescentes na segurança pública. Atualmente, o único batalhão da Polícia Militar no sul do Estado está em Cachoeiro de Itapemirim, dificultando a rápida resposta às ocorrências. A audiência pública será uma oportunidade para reforçar a necessidade de investimentos e garantir que as demandas locais sejam ouvidas.

Mais efetivo para Presidente Kennedy

Atualmente, Presidente Kennedy conta com apenas oito policiais militares, distribuídos em escala de 24h/72h, o que significa que apenas dois policiais e uma viatura atendem à população diariamente. A elevação da Companhia para Batalhão poderá aumentar o efetivo, otimizar o atendimento e proporcionar mais segurança aos munícipes.

