Tragédia: mulher morre ao ser ejetada de veículo em Chapecó

Uma mulher perdeu a vida após ser arremessada para fora do carro em um grave acidente em Chapecó. Segundo informações preliminares, a vítima conduzia um Renault Sandero branco, com placas do Mercosul. Durante uma possível tentativa de ultrapassagem, ela perdeu o controle do veículo, colidiu contra a mureta da rodovia e capotou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista não utilizava o cinto de segurança e, com o impacto, foi ejetada do carro, que acabou passando sobre seu corpo. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça e faleceu no local.

As equipes de resgate confirmaram que a mulher estava sozinha no automóvel e apresentava múltiplas fraturas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a perícia para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente, enquanto a Polícia Científica de Chapecó foi acionada para os procedimentos legais.