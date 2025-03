Transporte universitário: Prefeito descumpre promessa e gera incerteza

Estudantes universitários de Ibatiba, no Caparaó capixaba, vivem um impasse que pode comprometer a continuidade dos estudos em 2025. Cerca de 300 alunos que cursam ensino superior nos municípios de Reduto e Manhuaçu, em Minas Gerais, estão apreensivos com a possível falta de vagas no transporte escolar, que até o ano passado era garantido pela Prefeitura.

Transporte somente para inscritos no CadÚnico

De acordo com relatos dos estudantes, a atual gestão municipal, sob comando do prefeito de extrema-direita Luis Pancoti (PL), informou que não há veículos suficientes para atender a todos os alunos. A proposta apresentada pela administração é priorizar o transporte gratuito apenas para universitários inscritos no CadÚnico. Para os demais, a Prefeitura ofereceu uma bolsa de R$ 200 mensais para ajudar no pagamento de vans particulares.

A proposta gerou revolta entre os estudantes, que cobram a manutenção do transporte gratuito para todos. Em uma reunião marcada por tensões, universitários lembraram que o transporte foi implantado em 2018 e, desde então, vinha sendo ampliado conforme a disponibilidade de ônibus escolares. Até a gestão anterior, todos os alunos eram atendidos gratuitamente.

Universitários denunciam falta de compromisso da atual gestão

“Com a chegada dos ônibus amarelos, a Prefeitura conseguiu atender mais estudantes. Até o ano passado, todos os universitários tinham transporte garantido. Agora, a justificativa é de que a frota é insuficiente para atender a demanda atual”, afirmou uma estudante que preferiu não se identificar.

Outro universitário destacou a dimensão do problema. “Atualmente, somos 264 estudantes cadastrados e, após o Carnaval, esse número deve chegar a 300. Mesmo com veículos cedidos por outras secretarias, como Saúde e Assistência Social, a Prefeitura alega que não tem capacidade para transportar todos. Em reunião com o prefeito e a secretária, foi oferecido um auxílio de R$ 200 para quem conseguir pagar uma van particular”, explicou.

Não vai cumprir?

Para os estudantes, a mudança na política de transporte descumpre uma promessa de campanha do prefeito Luis Pancoti. Durante o período eleitoral, Pancoti garantiu que manteria e ampliaria o transporte universitário.

“Na época da campanha, ele disse que estudou com dificuldade e que queria melhorar o transporte para os universitários. Agora, a realidade é outra. O transporte universitário foi aprovado por lei na Câmara e só pode ser alterado com nova votação. Essa luta por vaga e transporte é inédita”, lamentou outra estudante.

Declaração polêmica e denúncia de ‘moeda de troca’

Além do descontentamento com a proposta de substituição do transporte, os estudantes criticam áudios supostamente atribuídos ao prefeito, em que ele sugere que o transporte gratuito seria uma “moeda de troca” em apoio político.

“Se vocês estiverem do nosso lado e nos apoiarem, eu mantenho o transporte como está. Mas, se não houver esse apoio, faremos pelo CadÚnico e quem puder pagar, vai de van”, teria dito Pancoti em gravação divulgada nas redes sociais.

Prefeitura não se manifesta

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ibatiba para comentar as denúncias e esclarecer a situação do transporte universitário, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da administração municipal.

