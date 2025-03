Tremor de terra é registrado em Betim e assusta moradores; veja

Betim, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, foi surpreendida por um tremor de terra na tarde deste sábado (22).

A Rede Sismográfica Brasileira (RSB) informou que a magnitude do abalo foi de 2,5 graus. Embora o evento tenha causado preocupação entre os moradores, não há relatos de feridos ou danos materiais.

O Estado de Minas Gerais, é conhecido por ser o estado com maior número de tremores no Brasil, frequentemente registra pequenos abalos sísmicos que assusta moradores.

Leia Também: Mulher fere marido com facão e queima pênis após suposta traição

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui