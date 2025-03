Troca de tiros causa pânico e evacuação de escolas em Atílio Vivácqua

Moradores do município de Atílio Vivácqua relataram momentos de tensão após uma suposta troca de tiros no bairro Niterói, nesta segunda-feira (24).

De acordo com populares, escolas foram evacuadas e a população chegou a receber ordens para não sair de casa durante a operação da Polícia Militar.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um helicóptero da Polícia Militar sobrevoando o bairro.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas, até o momento, não obteve retorno. Matéria em atualização.

