UBS de Anchieta realizam quase 200 atendimentos em horário noturno

Em uma ação para ampliação do acesso à Saúde, em horários diferenciados, as unidades de saúde de Anchieta trabalharam com o horário estendido para ampliar a atenção aos cidadãos. A ação é voltada para aqueles que não conseguem procurar os serviços durante o expediente regular. O modelo foi aplicado, em fase de testes, para suprir a demanda das unidades com maior demanda.

Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 2, o horário estendido trouxe números positivos nos últimos dias. Foram realizados 69 exames preventivos, 27 consultas médicas e 14 atendimentos odontológicos.

Já na ESF 3, o impacto do atendimento ampliado também foi notável. Com 27 preventivos realizados, 21 consultas médicas e 14 doses de vacinas administradas, reduzindo a fila de espera e contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de doenças.

O ESF Iriri, por sua vez, atendeu 26 pacientes, entre consultas médicas, exames preventivos e testes rápidos.

“A ampliação do atendimento é um reflexo da busca por uma saúde mais eficiente e próxima da realidade da comunidade. Este foi o primeiro passo, ainda em fase de testes, para que possamos aprimorar a atenção básica ao cidadão”, avalia o secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Renato Lorencini.

