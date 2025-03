Ucrânia x Bélgica pela Nations League: palpites e onde assistir

Nesta quinta-feira (20), às 16h45 (horário de Brasília), Ucrânia e Bélgica se enfrentam, em confronto válido pelos playoffs da UEFA Nations League. Contudo, onde assistir Ucrânia x Bélgica ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Nueva Condomina, na Espanha, contará com transmissão ao vivo do SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming).

A Ucrânia chegou para os playoffs após se classificar na 2ª colocação do Grupo 1 da Liga B, totalizando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Já a Bélgica, terminou a fase de grupos na 3ª colocação do Grupo 2 da Liga A, com uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Ucrânia (técnico Serhiy Rebrov): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Sudakov, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk.

Bélgica (técnico Rudi Garcia): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard, Lukaku.

Palpites de Ucrânia x Bélgica

Jonathan Gonçalves: Ucrânia 1 x 2 Bélgica

Ucrânia 1 x 2 Bélgica Dayanne Farias: Ucrânia 0 x 3 Bélgica

Ucrânia 0 x 3 Bélgica João Paulo Alocho: Ucrânia 0 x 2 Bélgica

Ficha técnica

Data: 20 de março (quinta-feira)

20 de março (quinta-feira) Hora: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Nueva Condomina, na Espanha

Onde assistir Ucrânia x Bélgica ao vivo?

SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)

