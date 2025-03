Última chance em março: Anchieta tem 26 vagas de emprego

A agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta está oferececendo 26 vagas de emprego nesta segunda-feira (31). O atendimento é feito das 8 horas às 17h, na Casa do Cidadão.

Concretador, líder de equipe, técnico de enfermagem, trocador de óleo automotivo, pedreiro, pintor, auxiliar de corte e costureira industrial são algumas das vagas de emprego para mulheres e homens.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.

