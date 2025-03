Uniaves amplia produção e oferece mais de 200 vagas de emprego

A Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos no Espírito Santo, está passando por uma fase de crescimento e transformação. Com a ampliação recente do mix de produtos e a expansão em sua linha de temperados, a empresa abriu 206 novas vagas de emprego. Esse crescimento reflete o fortalecimento das operações na unidade e a busca por atender a uma demanda em evolução, o que exige times ainda mais robustos e preparados para atuar em toda a cadeia produtiva.

Todas as oportunidades são para Auxiliar Industrial. Os interessados em se candidatar podem participar dos processos seletivos realizados de forma presencial. Os plantões de seleção acontecem na Uniaves (Rua Felinto Elysio Martins, número 1000, Castelo, Espírito Santo) às terças e quintas-feiras, a partir das 7h. O time de RH (Atração e Seleção) está disponível pelo Whatsapp, somente para mensagens, (31) 97172-8984 para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o processo.

Segundo Thiago Bessa, gerente Industrial, “a ampliação do mix e a expansão em nossa linha de temperados na unidade vai aumentar o número e o volume de produtos Pif Paf sendo fabricados no Espírito Santo. Isto trouxe não só novos desafios, mas também a oportunidade de integrar mais pessoas à nossa equipe. Esse crescimento só é possível porque acreditamos em um ambiente de trabalho inclusivo, onde todos têm a chance de construir sua trajetória profissional conosco. É um momento de transformação que queremos compartilhar com a comunidade de Castelo e região.”

Auxílio moradia

Colaboradores que residem em Castelo ou Conduru têm acesso à ajuda de custo para moradia. O benefício é válido tanto para quem mora de aluguel quanto para proprietários de imóvel, mediante apresentação do comprovante de endereço. Além disso, caso mais de um membro da mesma família trabalhe na Uniaves, cada um terá direito ao auxílio individualmente.

Inclusão e benefícios

Mais do que oferecer empregos, a Pif Paf reforça que suas portas estão abertas para todos. A empresa tem orgulho de abraçar a diversidade, garantindo que pessoas de diferentes gerações, raças, etnias, classes sociais, com ou sem experiência, além de pessoas com deficiência e integrantes do público LGBTI+, tenham a oportunidade de fazer parte do time.

Os colaboradores da Uniaves contam com uma série de benefícios que fazem a diferença no dia a dia, como: incentivo por tempo de permanência na empresa; cartão alimentação mensal que auxilia na alimentação da família; refeitório próprio com refeições de qualidade produzidas e servidas na empresa; plano de saúde médico da Unimed e plano odontológico, no qual os dependentes legais podem aderir com valores diferenciados e, ainda, todos podem usufruir do WellHub, uma plataforma que disponibiliza descontos exclusivos aos colaboradores à uma grande rede de parceiros para acesso a diversas academias e atividades voltadas à promoção do bem-estar físico, mental e nutricional. Os empregados também podem fazer parte da cooperativa de crédito, que oferece facilidades financeiras, como empréstimos com juros acessíveis, consórcios, financiamento de CNH, participação em cursos e palestras, entre outros benefícios.

Para os cargos operacionais a empresa oferece, ainda, um kit de produtos Pif Paf, além do prêmio mensal de produtividade, conforme regras estabelecidas. E vale destacar que para o deslocamento de casa ao trabalho a empresa disponibiliza transporte fretado das cidades: Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado, Guaçuí, Itaoca Pedra, Conduru, Marataízes, Itapemirim, Atílio Vivacqua, Alegre, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui e Rio Novo do Sul.