Universidade está com oportunidade de emprego em Cachoeiro; confira

Está precisando trabalhar? A Universidade Vila Velha (UVV ON) de Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidade de emprego, com contratação imediata.

Localizada na rua Octávio Guimarães, número 58, no bairro Amarelo, a faculdade está procurando um profissional para trabalhar com o atendimento de alunos.

Sobretudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento da vaga, como: ser comunicativo, proatividade, domínio básico de informática, ensino médio completo e ter o desejo de se graduar.

Os interessados devem entrar em contato com o WhatsApp do número (28) 99962-4748.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.

Leia também: Hotel está com oportunidade de emprego em Cachoeiro; confira