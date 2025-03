Urgente! Carro com cinco pessoas cai de ribanceira em Cachoeiro

Na tarde desta terça-feira (11), um veículo Gol G6, de cor branco, caiu de uma ribanceira na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, no bairro Monte Belo, próximo da Faculdade Multivix, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações, o veículo perdeu o controle, saiu da pista, ultrapassou o guard-rail e caiu de uma ribanceira. Haviam pelo menos cinco pessoas dentro do carro, todos estudantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) removeu uma das vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e, de acordo com informações, outra vítima estava consciente no local. Ainda não há informações sobre os outros passageiros.

O veículo permanece na parte de baixo da ribanceira. Mais informações em instantes!

Leia também: Pai é preso suspeito de estuprar filho de 10 anos em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui