Pai é preso suspeito de estuprar filho de 10 anos em Cachoeiro

A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar o filho de 10 anos nessa segunda-feira (10), em Cachoeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe conduziu a criança para o Hospital Infantil, no bairro Aquidaban, depois notar lesões nas nádegas.

De acordo com conselheira tutelar acionada, a mãe notou um comportamento estranho do filho, depois de deixa-lo sozinho com o pai. Segundo o relato, na manhã de domingo (9), a mãe levou a filha para a casa da madrinha e deixou o filho com o pai.

Ao retornar, a mãe encontrou o menino apresentando um comportamento diferente, escondendo-se embaixo da coberta. Além disso, ela também percebeu que o menino apresentava dificuldade para andar e sentar.

Ainda de acordo com o relato, na manhã da segunda, durante o banho do filho, notou que ele apresentava lesões nas nádegas. Com isso, nesse momento, o menino confessou que havia sido abusado pelo pai.

Diante disso, a mãe procurou a diretora de uma escola municipal para buscar orientação por suspeitar que o marido tivesse abusado da criança.

Dessa forma, a polícia localizou o suspeito em casa e o conduziu à delegacia.

