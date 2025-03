Urgente! Grave acidente deixa feridos em Conceição do Castelo

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (2) na rodovia ES-472, que liga a localidade de Taquarussu ao centro de Conceição do Castelo, na região das Montanhas Capixabas.

De acordo com informações preliminares, um carro de passeio colidiu violentamente contra uma árvore às margens da estrada. Imagens enviadas por internautas mostram o veículo completamente destruído, evidenciando a força do impacto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionadas e estão no local prestando socorro às vítimas e organizando o trânsito na área.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente, nem o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

A cobertura segue em atualização e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

Leia Também: Idosa é encontrada morta dentro de casa em Ibatiba; entenda

Veja o vídeo:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui