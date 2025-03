Idosa é encontrada morta dentro de casa em Ibatiba; entenda

Uma idosa, identificada como Maria da Penha, foi encontrada morta dentro de sua residência na manhã deste domingo (2), no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, região do Caparaó capixaba.

De acordo com informações de moradores da região, a mulher, de aproximadamente 70 anos, não era vista há pelo menos quatro dias, o que gerou preocupação entre os vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

Para acessar o imóvel, os policiais precisaram utilizar uma escada e entrar pelo segundo pavimento da casa. Ao entrarem no local, os militares encontraram a idosa já sem vida, deitada em sua cama.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias da morte e adotar as providências necessárias. O caso segue sob investigação.

Com informações: @milgrauibatiba

