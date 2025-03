Urgente! Incêndio atinge parque de diversões infantil

Na manhã desta terça-feira (4), um incêndio atingiu o Kangoopark, um parque de trampolins localizado na Avenida Otto Baumgart, na zona norte da capital paulista. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início durante um serviço de soldagem, quando uma fagulha atingiu a espuma de um dos brinquedos.

Duas pessoas foram socorridas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Santana. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

As chamas se espalharam rapidamente, mas foram contidas pelos bombeiros por volta das 7h30. Dez viaturas foram mobilizadas para o combate ao incêndio.

No momento do incidente, o parque estava fechado, o que evitou uma tragédia de maiores proporções. A reportagem tenta contato com os responsáveis pelo estabelecimento para mais esclarecimentos.