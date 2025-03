Urgente! Ônibus invade padaria e deixa três feridos; veja o vídeo

Ao menos três pessoas ficaram feridas após um ônibus invadir uma padaria localizada na Rodoviária Sul de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h57 para atender a ocorrência. Entre as vítimas socorridas estão um homem de 39 anos e duas mulheres, de 37 e 61 anos.

Encaminhados para o hospital

Todos foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves e classificados com a cor verde, indicando que não correm risco de morte.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo informações preliminares, o coletivo derrubou a grade de proteção da área de desembarque, invadiu o setor destinado aos passageiros e só parou após atingir uma padaria dentro do terminal.

As causas do ocorrido serão apuradas pelas autoridades competentes.

