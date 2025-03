Urgente! Terremoto de magnitude 6.1 atinge litoral do Chile

Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado nesta quinta-feira (6), na região litorânea de Antofagasta, no Chile. As informações são do Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu (EMSC), que monitora a atividade sísmica global.

Susto

De acordo com o EMSC, o tremor teve dois picos de profundidade: um a 117 milhas e outro a 129 milhas. Moradores da região, registraram o exato momento do abalo que assustou a comunidade.

Os terremotos são medidos pela escala Richter, criada em 1935, que avalia a magnitude dos abalos sísmicos com base nas ondas geradas. Embora a escala não tenha um limite máximo, os tremores geralmente variam entre < 1 a 10, sendo 10 correspondentes aos terremotos de maior magnitude.

Até o momento não há registro de mortos ou feridos.

