Uruguai x Argentina ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (21), às 20h30 (horário de Brasília), o clássico sul-americano entre Uruguai e Argentina, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, promete agitar toda a América do Sul. Contudo, onde assistir Uruguai x Argentina ao vivo?

Este grande confronto, que será realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming).

Como chegam as equipes?

A Seleção Uruguaia chega para o confronto após empatar com o Brasil por 1 a 1 e vencer a Colômbia por 3 a 2. Atualmente, os uruguaios ocupam a 3ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 20 pontos conquistados.

Sobretudo, a Argentina, vem de derrota para o Paraguai por 2 a 1 e triunfo sobre o Peru por 1 a 0 na última Data Fifa. Aliás, a Seleção Argentina é líder das Eliminatórias, com 25 pontos conquistados, quatro pontos a mais do que o vice-líder Brasil.

Prováveis escalações

Uruguai (técnico Marcelo Bielsa): Rochet; Nández, Ronald Araújo, Gimenez, Saracchi; Valverde e Bentancur; Pellistri, Maxi Araújo e Luciano Rodríguez; Darwin Núñez.

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni): Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister e Thiago Almada; Nicolás González, Giuliano Simeone e Julián Álvarez.

Ficha técnica

Data: 21 de março (sexta-feira)

21 de março (sexta-feira) Hora: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Onde assistir Uruguai x Argentina ao vivo

SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)

