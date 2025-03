Vai curtir o carnaval no ES? Não saia antes de ver essa previsão

A instabilidade atmosférica persiste no Espírito Santo nesta segunda-feira (3). A umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a previsão de chuvas ao longo do dia em todas as regiões, intercaladas com períodos de tempo aberto, segundo o Incaper. Apesar disso, a intensidade dos ventos tende a diminuir no litoral.

Previsão do Tempo na Grande Vitória

Na Grande Vitória, o dia será de variação de nuvens e chuvas passageiras. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Vitória, os termômetros variam entre 23°C e 31°C.

Região Sul

O tempo na Região Sul será marcado pela presença de nuvens e pancadas de chuva.

Áreas menos elevadas: mínima de 22°C e máxima de 33°C .

mínima de e máxima de . Áreas altas: mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Região Serrana

A previsão indica céu nublado e chuvas ao longo do dia.

Áreas menos elevadas: mínima de 19°C e máxima de 29°C .

mínima de e máxima de . Áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Região Norte

O dia será marcado pela alternância entre sol e chuva, com temperaturas variando entre 23°C e 30°C.

Região Noroeste

O tempo segue instável, com pancadas de chuva e variação de nuvens.

Áreas menos elevadas: mínima de 23°C e máxima de 32°C .

mínima de e máxima de . Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22°C e máxima de 29°C.

Região Nordeste

O cenário na Região Nordeste do estado será semelhante ao restante do Espírito Santo, com variação de nuvens e chuvas intermitentes. As temperaturas oscilam entre 25°C e 32°C.

Para mais detalhes e atualizações da previsão do tempo no Espírito Santo hoje, continue acompanhando nosso site.