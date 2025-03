Vai fechar com o Flamengo? Jorginho chega ao Rio de Janeiro

O volante Jorginho, sonho do Flamengo para sequencia da temporada e, consequentemente, o Mundial de Clubes, desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19). Porém, até o momento, a viagem do jogador não tem relação com o clube carioca.

O jogador veio ao Brasil para aproveitar a cidade junto com sua esposa, porém, em sua chegada ao aeroporto do Galeão, respondeu uma pergunta do canal de YouTube “Paparazzo Rubro-Negro”, sobre sua possível chegada ao Flamengo, onde desconversou e respondeu: “Vamos ver”.

Sobretudo, ainda não há informações sobre uma reunião marcada entre o jogador e o rubro-negro, porém, ambos podem aproveitar a situação para uma possível aproximação. José Boto, diretor de futebol do clube, é quem comanda as negociações do Flamengo.

No último domingo (16), Jorginho esteve no Maracanã para assistir a final do Campeonato Carioca, onde o Flamengo se consagrou campeão da competição estadual, pela 39ª vez, após um empate sem gols com o Fluminense.

Daqui uma semana, o jogador voltará para o Arsenal, onde irá se preparar para enfrentar o Real Madrid, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, no dia 8 de abril.

Leia também: Eliminatórias da Copa: veja o fato que ‘roubou’ as atenções do treino