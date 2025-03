Vanderson Valadares de Campos assume a presidência da UNDIME-ES

Nos dias 25, 26 e 27 de março, a UNDIME Espírito Santo realizou o XVI Fórum Estadual Ordinário. O evento reuniu 300 participantes na capital capixaba para debater “Gestão e Inovação na Educação: desafios e caminhos para qualidade e inclusão”. O encontro contou com a presença de Dirigentes Municipais de Educação e equipes técnicas das Secretarias de Educação, promovendo discussões fundamentais para o futuro da educação nos municípios.

Além disso, durante o evento, foi realizada a eleição da nova diretoria executiva para o biênio 2025-2027. Vanderson Valadares de Campos, Dirigente Municipal de Educação de Alegre/ES, foi eleito presidente da UNDIME-ES. Ele assume o desafio de liderar a entidade nos próximos dois anos. Adenilde Stein Silva, Dirigente Municipal de Educação de Marechal Floriano/ES, ocupará a vice-presidência.

Nesse sentido, a eleição de Vanderson Valadares representa um momento de fortalecimento da educação capixaba. Ela destaca seu compromisso com a inovação na gestão educacional e a busca por soluções eficazes para garantir qualidade e inclusão no ensino. Com experiência na gestão pública, Vanderson se consolidou como um dos principais nomes da educação no estado, sempre pautado pela responsabilidade, transparência e dedicação ao desenvolvimento educacional.

“A UNDIME-ES tem um papel essencial na construção de uma educação cada vez mais eficiente e equitativa. Nosso compromisso é fortalecer as redes municipais, promovendo formações, trocas de experiências e buscando soluções inovadoras para os desafios diários da educação”, afirmou o novo presidente.

Desse modo, o Fórum também serviu como espaço para troca de boas práticas e apresentação de experiências bem-sucedidas nos municípios capixabas. A nova diretoria assume com a missão de continuar promovendo o diálogo entre os gestores municipais e garantindo que a educação pública do Espírito Santo continue avançando com qualidade e inclusão.