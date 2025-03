Vasco x Flamengo AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (1º), Vasco e Flamengo fazem o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O mando de campo da partida é do Cruzmaltino e será decidida no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 17h45. Mas, afinal, onde assistir Vasco e Flamengo ao vivo?

A transmissão se dará pela Globo (TV aberta), pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Com chegam as equipes?

O Vasco chega à semifinal depois de vencer o Botafogo no último jogo, por 1 a 0. Assim, em 11 jogos, o time teve quatro vitórias, marcando 13 gols e sofrendo nove.

Por outro lado, o Flamengo vive uma lua de mel com a torcida. Isso porque, vindo de uma boleada sobre o Maricá, por 5 a 0, o rubro-negro conquistou a Taça Guanabara. Assim, o Mengão não perder para o Vasco há oito jogos seguidos.

Onde assistir Vasco x Flamengo ao vivo?

Globo (TV aberta)

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações – Vasco x Flamengo

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Oliveira (Mauricio Lemos), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Zuccarello e Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fabio Carille.

Léo Jardim; Paulo Henrique, Oliveira (Mauricio Lemos), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Zuccarello e Coutinho; Rayan e Vegetti. Fabio Carille. Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Leia também: Copa do Brasil: Novorizontino elimina Rio Branco em Cariacica