Veja as cidades capixabas que estão entre as mais sustentáveis do país

Bem-estar a população, segurança, empregabilidade, educação, saúde, boa gestão ambiental e infraestrutura. Baseado nesses indicadores três cidades capixabas se destacaram como as mais sustentáveis do país. O ranking, elaborado pela plataforma de diagnósticos Bright Cities, mostra que Vitória, Vila Velha e Colatina despontam como locais que utilizam de forma consciente e eficiente recursos humanos, financeiros e ambientais.

CLIQUE AQUI E LEIA A MATÉRIA COMPLETA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui