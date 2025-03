Venda Nova do Imigrante dá posse a novos diretores de escolas

Na última segunda-feira (17), a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante realizou o evento de acolhimento dos novos diretores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino, marcando o início de uma nova fase na gestão educacional do município. Pela primeira vez, os diretores escolares foram escolhidos por meio de um processo democrático e técnico, que garantiu a participação ativa da comunidade escolar.

O processo seletivo foi dividido em três etapas: a primeira consistiu em uma prova de títulos, avaliando formação acadêmica e experiência profissional dos candidatos. Na sequência, os concorrentes participaram de uma entrevista técnica, conduzida por uma equipe especializada, e, por fim, apresentaram seus planos de trabalho aos Conselhos de Escola, que representam a comunidade e tiveram poder de voto na escolha final.

Durante o evento, o prefeito Dalton Perim anunciou a estruturação de um programa de formação continuada para os profissionais da rede municipal, além do estudo para implantação de um bônus por desempenho, valorizando ainda mais a atuação dos educadores.

A programação contou também com a palestra “Desenvolvimento Socioemocional: A base para uma Educação Transformadora”, ministrada pela especialista Júlia Peterle, com apoio do Sebrae.

A escolha participativa dos novos gestores escolares e o investimento em capacitação marcam um importante avanço na valorização da educação pública e na construção de uma gestão mais democrática e qualificada.