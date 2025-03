Venda Nova lança teleconsultas e amplia atendimentos médicos

Nesta terça-feira (18), a população do município passou a contar com um novo serviço de atendimento em saúde: a teleconsulta. A iniciativa, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, permitirá que pacientes realizem consultas com médicos especialistas sem precisar se deslocar para outras cidades.

Por meio de chamadas de vídeo, os atendimentos são realizados em tempo real com médicos localizados na Grande Vitória, com o suporte presencial de um enfermeiro na Unidade de Saúde local. Caso sejam necessários exames ou prescrição de medicamentos, os documentos são emitidos digitalmente, impressos e entregues ao paciente ao final da consulta.

As especialidades médicas disponíveis por teleconsulta são: gastroenterologia, otorrinolaringologia, dermatologia, endocrinologia e neurologia.

Além da novidade tecnológica, a Prefeitura também anunciou a ampliação da oferta de especialidades médicas na rede municipal. Antes atendidas por apenas um profissional uma vez por semana, as áreas de ginecologia e obstetrícia agora contam com médicos exclusivos, o que garante um aumento significativo no número de consultas disponíveis.

A pediatria também foi reforçada e passou a contar com atendimento semanal. Em unidades com maior demanda, como Vila da Mata e Minete, o serviço foi estendido para mais dias da semana. Já a especialidade de endocrinologia, que também integra as teleconsultas, passou a ser oferecida com frequência semanal.

Para agendar uma consulta com um especialista, o paciente deve procurar a Unidade de Saúde do seu bairro e passar por um atendimento com o clínico geral, que fará o encaminhamento necessário. O agendamento pode ser feito diretamente na Unidade ou por meio do Agente Comunitário de Saúde.