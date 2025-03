Vereadora Fassarella assumi Gabinete da Prefeitura de Vargem Alta

A vereadora Alessandra Fassarella (Podemos) foi convidada pelo prefeito Elieser Rabello (MDB) para assumir a Secretaria de Gabinete da Prefeitura de Vargem Alta, na região das Montanhas. A posse ocorreu nesta segunda-feira (10).

Atuando em seu segundo mandato na Câmara Municipal, Alessandra já ocupou a presidência da Casa na gestão anterior. Com sua nomeação para o Executivo, a suplente Ana Ignês Cereza (Podemos) retorna ao Legislativo, assumindo o cargo de vereadora pela terceira vez.

A Secretaria de Gabinete estava vaga desde a saída de Eliane Turini (PSB), que foi eleita vereadora e optou por exercer o mandato na Câmara.

